Campagna pubblicitaria "La diamo a tutti", Regione Abruzzo partner dell'azienda?

foto Sito ufficiale Correlati Le pubblicità sessiste 14:30 - “Pubblicità sessista!” Il consigliere regionale dell’Abruzzo Marinella Sclocco alza la polemica sull’azienda “connetti.it” e l’assessore Federica Carpineta.

Secondo il consigliere regionali del Partito democratico il ruolo della Regione sarebbe centrale nella faccenda per due motivi. Il primo è che l'ente abruzzese sarebbe partner dell'azienda tanto che in basso a destra, nella pagina web, campeggia il logo della regione.

Secondo il consigliere regionali del Partito democratico il ruolo della Regione sarebbe centrale nella faccenda per due motivi. Il primo è che l’ente abruzzese sarebbe partner dell’azienda tanto che in basso a destra, nella pagina web, campeggia il logo della regione.

Il secondo è che la Regione Abruzzo è promotrice di una risoluzione europea per il controllo sulle pubblicità sessiste.