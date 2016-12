foto Ansa

00:03

- Una donna di 53 anni di Pescara è morta nel tardo pomeriggio al termine di un allenamento in una palestra della città. La donna, insegnante in un noto istituto tecnico della città, si stava dirigendo verso gli spogliatoi, quando si sarebbe accasciata a terra, probabilmente a causa di un malore. Stando alle prime informazioni, il decesso sarebbe dovuto a cause naturali. Sul posto gli uomini del 118 e della Misericordia ed i carabinieri.