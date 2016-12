Morte Morosini, indagati tre medici

foto Tgcom24 Correlati La morte di Morosini

13:15

- Tre medici sono indagati per omicidio colposo nell'inchiesta della Procura di Pescara sulla morte del giocatore del Livorno Piermario Morosini, avvenuta il 14 aprile per un malore durante Pescara - Livorno. Gli indagati sono il medico sociale del Livorno, Manlio Porcellini, quello del Pescara, Ernesto Sabatini, e il medico del 118 in servizio quel giorno allo stadio, Vito Molfese. Nel mirino dell'accusa il mancato utilizzo del defibrillatore.