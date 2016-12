foto Ansa

22:07

- Una donna di 76 anni è stata trovata morta nel suo appartamento a Pescara. I vigili del fuoco hanno aperto la porta dell'abitazione, chiusa dall'interno, dopo aver ricevuto la chiamata di alcuni vicini, che non vedevano la 76enne da un paio di giorni. Da una prima ricognizione la donna sarebbe morta almeno 48 ore fa. Una stanza è stata trovata in disordine. Indagini sono in corso.