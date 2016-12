foto LaPresse

08:20

- I carabinieri del Nas di Pescara hanno sequestrato 600 tonnellate di olive in salamoia di provenienza sconosciuta per un valore di oltre 1 milione di euro. Durante una serie di controlli nelle industrie conserviere, i militari hanno individuato una grande azienda abruzzese che operava in precarie condizioni igieniche e senza garantire la sicurezza della propria produzione. L'opificio, esteso su circa 4mila mq, è stato chiuso.