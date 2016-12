foto Ansa

01:31

- I cadaveri di due anziani coniugi, in avanzato stato di decomposizione, sono stati rinvenuti in un appartamento nel centro storico di Teramo. Rinaldo Di Lorenzo, 87 anni, e la moglie Clotilde Di Bonaventura, 83, erano nella loro camera: il primo era in terra, ai piedi del letto, la seconda sdraiata sopra. La morte potrebbe risalire a qualche giorno fa, forse tra sabato e domenica, e dalle prime valutazioni non sarebbe stata contemporanea.