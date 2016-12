foto Dal Web

17:00

- E' morto per un malore improvviso il procuratore capo della Repubblica dell'Aquila, Alfredo Rossini, noto per aver guidato le inchieste più importanti sul terremoto del 2009. Rossini, che aveva 72 anni, era in Piemonte quando si è sentito male. Sarebbe andato in pensione tra poco tempo: al suo posto era già stato nominato il procuratore capo di Terni Fausto Cardella.