Pensionata uccisa nel Chietino, due fermi

foto Ansa

23:30

- Sono due le persone fermate per l'omicidio di Albina Paganelli, 69 anni, la pensionata uccisa nella sua casa di San Salvo (Chieti) nella notte tra lunedì e martedì. Il pm ha disposto il fermo per un cameriere di 28 anni di San Salvo e di un 31enne di nazionalità romena che avrebbe agito in concorso con lui. Il cameriere interrogato per circa 6 ore ha rigettato ogni accusa, addebitando le colpe al romeno.