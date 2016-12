foto Carabinieri

- Un ragazzo di 17anni è stato arrestato in una comunità per minori di Penne (Pescara) per aver tentato di violentare una quindicenne, anche lei ospite della struttura. Il giovane, originario di Montesilvano, è stato catturato in flagranza di reato dai carabinieri della stazione locale. E' accusato anche di tentata estorsione ai danni di un altro minore e di un educatore della comunità.