foto Facebook 15:17 - Nell'Aquilano, un momento di relax su un'amaca del giardino di casa, si è trasformato in tragedia. Un avvocato 35enne di Milano, Enzo Scuglia, è morto sul colpo, travolto da alcuni blocchetti di cemento: una delle colonne che sorreggevano la corda ha infatti ceduto, causandone il crollo. Accanto a lui c'era un nipotino, un bimbo di 5 anni, rimasto lievemente ferito a una gamba e ricoverato per accertamenti all'ospedale di Sulmona (L'Aquila).

L'uomo era arrivato poche ore prima da Milano, dove lavora, in compagnia della fidanzata e futura moglie, originaria di Vittorito. Qui avrebbero dovuto trascorrere alcuni giorni di ferie. Scuglia era consigliere di zona 5 per il Pdl.



La tragedia sarebbe avvenuta sotto gli occhi dei familiari i quali hanno subito allertato i soccorsi precipitandosi. Alcuni parenti hanno tentato disperatamente di liberare il corpo del ragazzo dai pesanti blocchi, ma all'arrivo dell'ambulanza non c'è stato più nulla da fare. A occuparsi del caso carabinieri e polizia. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.



Sono in viaggio i suoi familiari da Milano. Sconvolto un intero paese, incredulo della tragedia, dove la coppia era arrivata ieri pomeriggio alle 16. Nel giardino dove è avvenuto l'incidente, ancora sul tavolino tazze di caffè e a terra una spada giocattolo del piccolo scampato alla tragedia.