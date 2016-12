foto Ansa

21:40

- Un turista di 84 anni di Roma è morto annegando nella piscina di un hotel a Tortoreto (Teramo), dopo essere caduto in acqua con la sua sedia a rotelle. L'uomo era stato colpito da ictus qualche mese fa. Sembra che per trovare un po' di refrigerio si fosse avvicinato al bordo della piscina, ma è scivolato dentro. Nei paraggi, in quel momento, non c'era nessuno. L'allarme è stato lanciato dai famigliari che lo stavano cercando ma ormai era troppo tardi.