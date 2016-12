foto LaPresse 20:01 - E' morta per il grande caldo un'anziana a Roseto degli Abruzzi. Maria D'Altilia, 88 anni, è stata stroncata da un improvviso malore. La donna si trovava in compagnia di altre persone sulla Rotonda nord a Lido Mediterraneo, sul litorale di Roseto, quando si è accasciata a terra per un arresto cardiocircolatorio. Nonostante la rapidità dei soccorsi, per la pensionata non c'era più niente da fare. - E' morta per il grande caldo un'anziana a Roseto degli Abruzzi. Maria D'Altilia, 88 anni, è stata stroncata da un improvviso malore. La donna si trovava in compagnia di altre persone sulla Rotonda nord a Lido Mediterraneo, sul litorale di Roseto, quando si è accasciata a terra per un arresto cardiocircolatorio. Nonostante la rapidità dei soccorsi, per la pensionata non c'era più niente da fare.

Altre due persone sono morte annegate, una a Teramo e l'altra a Ragusa. Un giovane è morto nel mare della Sicilia: si tratta di Salvatore Refano, 31 anni, di Vittoria, che era entrato in acqua nel tratto di mare davanti a Costa Eubea, una località sulla costa ragusana. Agli amici aveva detto che sarebbe andato a fare un bagno. Questi non lo hanno visto rientrare e, preoccupati, lo hanno cercato in spiaggia, dove hanno ritrovato il corpo senza vita dell'uomo.



A Teramo, un turista di 72 anni è annegato ad Alba Adriatica, nello specchio d'acqua dinanzi all'hotel King. Si tratta di Michele Fiorentino, di San Giovanni Rotondo (Foggia). L'allarme è stato dato da alcuni bagnanti. Subito l'uomo è stato raggiunto dai bagnini e condotto sull'arenile, dove sono state avviate la manovre di rianimazione, risultate pero' inutili.



La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Sant'Omero (Teramo) a disposizione dei familiari. Il turista pugliese è il quinto ad annegare in provincia di Teramo dall'inizio della stagione estiva, il terzo ad Alba Adriatica.



Altri due morti nel Brindisino

Un uomo, di 81 anni, e una donna, di 70, non ancora identificata, sono morti annegati nelle acque di due località del Brindisino. Il pensionato è deceduto dopo essere caduto in acqua, forse a causa di un malore per il troppo caldo, mentre era da solo su una scogliera. La vittima, Raimondo Cesaria, si trovava vicino alla riva. La 70enne invece è morta a Torre Canne di Fasano e a nulla è servito l'intervento del 118 nel tentativo di rianimarla.



Annegato un turista a Rimini

Un turista 79enne di Oderzo è annegato domenica mattina, probabilmente in seguito a un malore, mentre faceva un bagno in mare a Rivazzurra di Rimini. Inutile l'intervento dei sanitari del 118, che hanno potuto solo constatare il decesso, provocato da "sindrome da sommersione". Sul posto anche la Capitaneria di porto per i rilievi.



Muore in spiaggia il fratello di Vantaggiato

Giuseppe Vantaggiato, 74 anni, fratello di Giovanni l'uomo che è stato arrestato per l'attentato esplosivo alla scuola 'Morvillo-Falcone' di Brindisi, confessando di essere l'autore, è morto domenica mattina per un malore sulla spiaggia di Sant'Isidoro, marina di Nardo', in provincia di Lecce. Sul posto sono intervenuti prima il bagnino e poi il personale del 118, che hanno tentato di rianimarlo, ma per lui non c'è stato niente da fare.



Un'altra vittima in Sardegna

Domenica pomeriggio un uomo di 39 anni ha perso la vita in mare sul litorale di San Nicolò Portixeddu a Buggerru, in Sardegna. Secondo una prima ricostruzione l'uomo si sarebbe sentito male subito dopo essere entrato in acqua. Immediato l'intervento dei volontari che l'hanno riportato a riva e cercato di rianimare ma inutilmente.



Ancona, giovane muore annegato

Un giovane ha perso la vita ad Ancona, dopo essersi tuffato in mare nella zona fra Torrette e Collemarino. Per rintracciarlo si erano mossi una squadra sommozzatori e tre unità navali della Guardia costiera, ma il corpo senza vita del disperso è stato riportato a riva dalle correnti, non lontano dal luogo dell'ultimo avvistamento.