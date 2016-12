Morte Morosini, medici nel mirino della Procura

foto Tgcom24 Correlati Tutto sulla morte di Morosini 12:48 - Sarebbero due gli avvisi di garanzia per la morte di Piermario Morosini, il giocatore del Livorno stroncato da un arresto cardiaco il 14 aprile allo stadio Adriatico di Pescara. I destinatari del provvedimento, secondo L'Eco di Bergamo, sarebbero due dei quattro medici che tentarono i soccorsi. Intanto è stato reintegrato nel posto di lavoro l'ufficiale dei vigili urbani che aveva parcheggiato un'auto di servizio all'interno dello stadio. - Sarebbero due gli avvisi di garanzia per la morte di Piermario Morosini, il giocatore del Livorno stroncato da un arresto cardiaco il 14 aprile allo stadio Adriatico di Pescara. I destinatari del provvedimento, secondo L'Eco di Bergamo, sarebbero due dei quattro medici che tentarono i soccorsi. Intanto è stato reintegrato nel posto di lavoro l'ufficiale dei vigili urbani che aveva parcheggiato un'auto di servizio all'interno dello stadio.

Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti. Gli inquirenti da subito misero sotto i riflettori l'operato dei quattro medici, tra cui quelli del Pescara e del Livorno. Il medico sociale del Livorno era stato ascoltato per ore dagli inquirenti per cercare di spiegare il quadro clinico del giocatore.



Reintegrato il vigile sospeso

Il giudice del lavoro di Pescara ha reintegrato nel posto di lavoro Giorgio Mancinelli, l'ufficiale dei vigili urbani di Pescara che aveva parcheggiato un'auto di servizio all'interno dello stadio Adriatico e che, secondo l'accusa mossa contro di lui dal Comune di Pescara, aveva bloccato l'ambulanza per i soccorsi a Morosini. Mancinelli era stato sospeso per sei mesi dopo le polemiche sui soccorsi allo sfortunato calciatore del Livorno.