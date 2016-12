Pescara, pregiudicato ucciso: preso omicida

foto Polizia Correlati Pescara, ucciso ultrà

Pescara, pregiudicato ucciso a colpi di pistola 11:03 - Arrestato il presunto omicida di Massimo Cagnetta, il 42enne pregiudicato ucciso con un colpo di pistola ieri a Pescara. Si tratta di Angelo Ciarelli, 38 anni. L'uomo è il fratello di Massimo Ciarelli, già arrestato come possibile autore dell'omicidio dell'ultrà del Pescara Calcio, Domenico Rigante, avvenuto il primo maggio. - Arrestato il presunto omicida di Massimo Cagnetta, il 42enne pregiudicato ucciso con un colpo di pistola ieri a Pescara. Si tratta di Angelo Ciarelli, 38 anni. L'uomo è il fratello di Massimo Ciarelli, già arrestato come possibile autore dell'omicidio dell'ultrà del Pescara Calcio, Domenico Rigante, avvenuto il primo maggio.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, poco prima delle 19, due tossicodipendenti hanno comprato un grammo di cocaina da una donna. Nella strada c'è un edificio popolare a forma di ferro di cavallo, nota zona di spaccio. Nella stessa via vivono rom e pregiudicati.



La donna ha chiesto ai due tossicodipendenti 80 euro, ma loro ne hanno pagati solo 70 e sono fuggiti. La spacciatrice ha iniziato a urlare e un gruppo di rom che era nelle vicinanze si è messo sulle tracce dei due fuggitivi. Ciarelli ha sparato un colpo in direzione dell'auto in fuga, ma il proiettile ha raggiunto per errore Cagnetta che si trovava sulla stessa via.



Angelo Ciarelli era appena uscito dal carcere dopo aver scontato 15 anni di detenzione per una rapina in seguito alla quale era stato ucciso un carabiniere.



Nel corso di una successiva perquisizione nella sua abitazione, sono stati trovati 13 proiettili calibro 38 special, arma con la quale sono stati effettuati gli ultimi due delitti a Pescara.