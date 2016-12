Pescara, pregiudicato ucciso a colpi di pistola

foto Afp 20:20 - Agguato mortale a Pescara, dove un 42enne, Tommaso Cagnetta, è stato ucciso durante una sparatoria in strada. La vittima, in base alle prime informazioni, sarebbe stata raggiunta da un colpo di pistola. Immediato l'intervento dei soccorritori, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Cagnetta è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale. Sul caso indaga la squadra mobile, diretta da Piefrancesco Muriana. - Agguato mortale a Pescara, dove un 42enne, Tommaso Cagnetta, è stato ucciso durante una sparatoria in strada. La vittima, in base alle prime informazioni, sarebbe stata raggiunta da un colpo di pistola. Immediato l'intervento dei soccorritori, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Cagnetta è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale. Sul caso indaga la squadra mobile, diretta da Piefrancesco Muriana.

L'omicidio di Cagnetta, che aveva precedenti per spaccio di stupefacenti, è avvenuto all'interno del cortile del cosiddetto "ferro di cavallo", cioè tra i palazzi popolari dove spesso vengono effettuate retate antidroga dalle forze dell'ordine. La polizia, arrivata sul posto con squadra volante, squadra mobile e scientifica, ha avviato gli accertamenti ma non sarebbero stati trovati resti del colpo esploso.



Sul posto, vicino a una Golf grigia sono state trovate tracce ematiche. L'uomo era già conosciuto dalle forze dell'ordine e stazionava in continuazione in questa zona. Tommaso Cagnetta sarebbe stato soccorso da un gruppo di persone. Sul posto anche il questore, Paolo Passamonti. Per cercare il responsabile dell'omicidio si è sollevato l'elicottero della polizia.