foto LaPresse

20:07

- Due anziani sono morti in mare in provincia di Teramo, annegati a seguito di malori. A Tortoreto Lido, nei pressi di Lido Sirena, ha perso la vita Virgilio Zeni, 81 anni, di Bolzano. L'uomo si è sentito male mentre era in acqua e, portato sulla battigia, non ha più dato segni di vita. Giusepep D'Agostino, 78 anni, è sparito tra i flutti a Silvi Marina dopo che era stato visto mentre annaspava. Inutili i soccorsi.