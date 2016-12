foto Ansa

- I carabinieri di Pescara hanno eseguito 26 misure cautelari per associazione a delinquere nei confronti di altrettanti presunti componenti di una banda dedita alla tratta di immigrati. I provvedimenti sono stati eseguiti in Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna e Lombardia. Le persone arrestate procuravano falsi contratti di lavoro, consentendo l'ingresso irregolare in Italia di immigrati pakistani, indiani e bengalesi.