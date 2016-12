Melania, archiviata la posizione dei macedoni

foto Tgcom24 17:26 - E' stata archiviata la posizione dei tre operai macedoni ascoltati in udienza a Teramo nel processo a Salvatore Parolisi. I due fratelli e il figlio di uno di loro erano stati iscritti nel registro degli indagati per concorso in omicidio della moglie del militare, Melania Rea. La comparazione del loro Dna con quella del presunto omicida, disposta dal gip Marina Tommolini, ha dato esito negativo. - E' stata archiviata la posizione dei tre operai macedoni ascoltati in udienza a Teramo nel processo a Salvatore Parolisi. I due fratelli e il figlio di uno di loro erano stati iscritti nel registro degli indagati per concorso in omicidio della moglie del militare, Melania Rea. La comparazione del loro Dna con quella del presunto omicida, disposta dal gip Marina Tommolini, ha dato esito negativo.

E' iniziata puntuale alle 10, in Tribunale a Teramo, l'udienza del processo a carico di Salvatore Parolisi, il caporalmaggiore accusato del delitto della moglie avvenuto il 18 aprile del 2011 alle Casermette di Civitella (Teramo).



Davanti al gup Marina Tommolini sono comparsi i tre macedoni, padre e due figli, a cui, su richiesta della difesa di Parolisi, è stato nuovamente prelevato il Dna per fornire un'ulteriore prova ai fini del processo. I tre macedoni hanno lasciato l'aula dopo circa un'ora di confronto in cui il giudice ha posto loro diverse domande circa la loro presenza a Colle San Marco il giorno della scomparsa di Melania e la conoscenza del territorio.



Nella stessa udienza di stamane è stato sentito nuovamente il proprietario del cane molecolare il cui fiuto condusse gli investigatori al cantiere dei macedoni. Inoltre, quale consulente del pm, è comparso Daniele Peres, l'esperto cinofilo nominato dalla procura per sostenere l'eventuale inattendibilità del cane molecolare "Piergiorgio": è stato proiettato anche un video, accompagnato da un verbale in cui veniva rimesso alla prova il cane, girato dagli investigatori a Chiaravalle, nel comune di Jesi. Erano presenti i familiari di Melania e Salvatore Parolisi, con i rispettivi avvocati.



In Aula Parolisi ha chiesto di non vedere il filmato con le immagini della Rea.