foto LaPresse

01:15

- Un uomo di 50 anni di Sulmona (L'Aquila) è morto in un incidente stradale avvenuto a Popoli, lungo la Tiburtina. Sembra che nella fase di sorprasso di una Panda abbia urtato l'automobile nella parte posteriore e sia caduto a terra e poi schiacciato da un'Alfa 147 che sopraggiungeva in direzione opposta. L'uomo, che in zona era piuttosto conosciuto, è morto sul colpo. Per il recupero del corpo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.