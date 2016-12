foto Ansa 18:15 - Il corpo senza vita di una ragazza straniera, della quale per il momento non sono ancora state diffuse le generalità, è stato trovato lungo la strada che porta a Cese di Avezzano (L'Aquila). Secondo quanto si è appreso, i familiari della giovane avevano presentato stamani una denuncia di scomparsa ai Carabinieri di Avezzano. - Il corpo senza vita di una ragazza straniera, della quale per il momento non sono ancora state diffuse le generalità, è stato trovato lungo la strada che porta a Cese di Avezzano (L'Aquila). Secondo quanto si è appreso, i familiari della giovane avevano presentato stamani una denuncia di scomparsa ai Carabinieri di Avezzano.

La vittima è una donna albanese di 30 anni: secondo quanto si è appreso, lavorava in un pub ad Alatri (Frosinone) e non tornava a casa da due giorni.



Il cadavere, che non presenta segni evidenti di violenza, era adagiato in un luogo sterrato, a poca distanza dalla provinciale, lungo la strada che collega Cappelle dei Marsi, frazione di Scurcola, a Cese di Avezzano. Sul corpo sono state riscontrate tumefazioni all'altezza dello stomaco.



Gli investigatori stanno vagliando tutte le ipotesi e non escludono che si possa trattare di omicidio. Nelle vicinanze è stata ritrovata un'autovettura bruciata. E' poi risultato che il veicolo era stato rubato a Cerveteri (Roma) due giorni fa. Il corpo della donna è stato riconosciuto dal fratello.