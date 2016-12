foto LaPresse

- Un bimbo di appena sette mesi ha perso la vita in casa a L'Aquila mentre veniva allattato dalla madre. La morte potrebbe essere avvenuta per soffocamento dovuto a rigurgito. A chiarire i dubbi sarà l'autopsia sul corpicino che dovrebbe tenersi ad Avezzano (L'Aquila). Da quanto si è appreso, quando il 118 lo ha trasportato in ospedale il bambino era già morto.