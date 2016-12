Il procuratore ha spiegato che al medico legale, durante l'autopsia, è stato affiancato "un tossicologo perché siamo nello sport". "La principale indagine è capire cosa sia successo al corpo del povero giocatore - ha detto il magistrato - solo dopo aver accertato i fatti potremo valutare ed eventualmente formalizzare gli eventuali reati. Proprio per questo motivo abbiamo chiesto ai medici di andare anche oltre il protocollo degli esami autoptici e di farci sapere più cose possibili".



Il medico legale avrà 60 giorni di tempo per comunicare alla Procura i risultati ufficiali dell'autopsia, mentre la famiglia, rappresentata dal cugino Piergiulio Morosini, ha nominato un perito di parte, la dottoressa Cristina Basso di Padova, in rappresentanza della sorella di Piermario che è disabile. Come ha chiarito la Todeschini nel procedimento entrano solo i familiari, per ora ne restano fuori le società sportive del Livorno e dell'Udinese. Il dg Giovanni Gardini del Livorno ha comunque precisato di essere venuto in tribunale solo per tutelare la famiglia di Morosini e che il Livorno non ha chiesto nulla ai magistrati.



Forse un difetto genetico al cuore

Sulle cause della morte di Piermario Morosini, l'attenzione dei medici sarebbe concentrata sull'accertamento di difetti cardiaci come alterazioni strutturali dell'organo e su difetti genetici che coinvolgono la conduzione elettrica del cuore. Secondo la prima dichiarazione del medico legale, sarebbero esclusi aneurisma e infarto.



La famiglia: "Basta con l'immagine di Piermario morente"

I familiari di Piermario Morosini chiedono di non pubblicare immagini e video del momento della tragedia. La richiesta è stata diffusa attraverso il sito del Livorno Calcio: "Il Livorno Calcio - si legge nella nota - a nome della famiglia Morosini chiede, gentilmente, a tutti i media di non riproporre più le immagini (video, foto) dell'attimo in cui Piermario cade in campo e degli attimi successivi dei soccorsi nella partita Pescara-Livorno".



La salma in viaggio verso Livorno, giovedì i funerali a Bergamo

Dopo oltre sei ore è terminata l'autopsia da parte del medico legale Cristian D'Ovidio su Piermario Morosini. Un lavoro lungo e complesso, come riferiscono fonti interne all'ospedale di Pescara, che probabilmente impedirà al medico di poter rilasciare dichiarazioni. La salma è stata ricomposta per essere poi riconsegnata ai familiari ed infine portata nella camera ardente a Livorno in serata. I funerali di Morosini, è stato fatto poi sapere, si terranno giovedì alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Monterosso, a Bergamo.



Campionato, si recupera il 25 aprile

La 33a giornata di serie A sarà recuperata il 25 aprile. Nel prossimo fine settimana si giocherà regolarmente la 34a giornata. Lo ha deciso il Consiglio straordinario della Lega di serie A.



"La macchina dei vigili? Rilevanza inesistente"

In attesa dei risultati dell'autopsia, non si placano le polemiche sulla presenza dell'autovettura dei vigili urbani di Pescara che avrebbe per qualche minuto impedito all'ambulanza di entrare in campo. Il procuratore Todeschini ha però spiegato che "dalle notizie che abbiamo fin qui la rilevanza del fatto sembra inesistente". "Il fatto e i tempi interposti - ha detto - al momento non dicono nulla di più di quello che già sappiamo sia accaduto al povero Morosini, fermo restando che qualora indagine interna dei vigili urbani ci venisse consegnata con una serie di considerazioni, allora, anche noi la esamineremmo". Il vigile che avrebbe parcheggiato l'auto, intanto, si è autosospeso dal servizio.



Probabile anche il test del Dna

Potrebbero essere effettuati anche test del Dna sui tessuti del giocatore Piermario Morosini. Lo si apprende da fonti sanitarie. Qualora l'attenzione dell'esame autoptico si focalizzasse sui problemi cardiaci, secondo gli esperti si dovrebbero scandagliare anche tutte le ipotesi di difetti genetici legati all'attività elettrica del cuore.