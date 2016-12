Entrando nel concreto Maggitti ha detto di sentire "da voi dell'Ansa per la prima volta la storia degli steward che avrebbero chiesto di non parcheggiare in quel luogo". Il comandante ha però voluto difendere il suo collega sottolineando che "qui si sta quasi tratteggiando un mostro, mentre c'è un giovane che è morto in modo drammatico: è necessario distinguere una leggerezza rispetto ad una morte".



Il vigile "è uno dei miei 160 collaboratori - ha aggiunto Maggitti - ed era lì per servizio come tanti altri. Mi ha garantito che ieri, per la prima volta, l'automobile è stata parcheggiata in quel punto. Probabilmente ha avuto un attimo di distrazione e leggerezza ed ora sta molto male per questo".



Sul fronte dell'indagine interna per accertare eventuali responsabilità, il comandante afferma che "si stanno completando le ultime verifiche e poi valuteremo. E' fondamentale accertare i fatti, prima di dar vita ad una caccia all'uomo. Altrimenti, così - ha concluso Maggitti - si fa male a due persone: una che purtroppo non c'è più e un'altra a cui stiamo dando addosso".