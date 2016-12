foto Ansa

19:18

- Il Comune di Pescara avvierà un'indagine interna e collaborerà con l'autorità giudiziaria per fare chiarezza sulla vicenda del mezzo della polizia municipale che bloccava l'accesso dell'ambulanza allo stadio. Lo si apprende da fonti dell'Amministrazione stessa. Il sindaco Luigi Albore Mascia per il momento non rilascia dichiarazioni.