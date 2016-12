Morte Morosini, Spinelli: "Destino funesto"

"Una grande tragedia", ha poi affermato il presidente del Livorno. "Ero a casa a vedere la partita - ha spiegato -. Quando abbiamo visto tutti i nostri giocatori piangere ci siamo allarmati subito. Ho chiamato e mi hanno detto che la situazione era drammatica. Piermario era arrivato a gennaio dall'Udinese ma non aveva dato mai nessun segnale di malessere, era sempre in grande forma. E' stata una grande tragedia".



L'Udinese: "Ciao Mario, ci mancherai"

"Ciao Mario, ci mancherai. Di te rimarrà il ricordo di una persona eccezionale e di un professionista esemplare". E' il messaggio comparso sul sito ufficiale dell'Udinese calcio. La societa', proprietaria del cartellino del giocatore morto oggi a Pescara, la famiglia Pozzo, i giocatori, lo staff tecnico e medico, si legge nel sito internet "profondamente addolorati per la tragedia che ha scosso il calcio italiano, piangono la scomparsa di Piermario Morosini".



Team manager: "Ragazzo stupendo e sfortunato"

Un ricordo commosso di Piermario Morosini arriva da chi lo conosceva bene, da anni. Stiamo parlando di Vincenzo Marinelli, team manager della Nazionale Under 21. "Sono distrutto, Piermario lo conoscevo da circa sei anni, perché è stato con noi prima con la Nazionale Under 17, poi con l'Under 21. Un grande atleta, un ragazzo stupendo, ma allo stesso tempo sfortunato, perché quando era molto giovane perse i genitori e qualche anno dopo, in tragiche circostanze, un fratello. So che ora sta arrivando la fidanzata".



Il cordoglio dell'Inter: "Abbracciamo i suoi cari"

''Il presidente Massimo Moratti e l'intera Inter, Andrea Stramaccioni e la squadra partecipano al grande dolore per la scomparsa di Piermario Morosini, abbracciano i suoi cari e sono vicini all'Udinese Calcio e all'As Livorno Calcio''. E' quanto si legge in una nota del club nerazzurro pubblicata sul sito.



Zanetti: "Siamo sconvolti nel profondo"

"Siamo veramente sconvolti per quello che è successo a Morosini. Siamo tutti colpiti nel profondo e ci dispiace tantissimo": il capitano dell'Inter Javier Zanetti esprime, in rappresentanza di tutta la squadra, il cordoglio per la scomparsa di Piermario Morosini. Oggi l'Inter avrebbe dovuto giocare a Udine. ''E' successo - aggiunge Zanetti - qualcosa di incredibile ed e' stato chiaramente giusto rinviare tutte le gare dei campionati. A nome di tutti i miei compagni, il pensiero e l'abbraccio ai suoi cari''.



Tifosi increduli si radunano nello stadio del Livorno

Alcuni tifosi del Livorno si sono radunati sotto la pioggia allo stadio appena saputa la notizia della morte del giovane calciatore amaranto Piermario Morosini. Nel piccolo gruppo di tifosi c'è anche Paolo Venturi, presidente del Coordinamento dei club amaranto: ''Non avevo ancora avuto il piacere di conoscerlo, ma sono pietrificato - dice Venturi -. Un ragazzo di 26 anni vederlo morire così. A un certo punto sembrava ce la facesse perché a soccorrerlo dicevano ci fosse un medico del Pescara che è cardiologo. Poi è arrivata la notizia che non volevamo sentire''.



Cordoglio di tutto il Milan

"La dirigenza, lo staff tecnico e tutte le squadre dell'A.C Milan si uniscono con commozione al dolore per la scomparsa di Piermario Morosini, il centrocampista stroncato da un malore improvviso durante la partita Pescara-Livorno". E' il messaggio pubblicato dal Milan sul proprio sito dopo la morte del calciatore del Livorno. "Il cordoglio di tutto il Milan è lo stesso di tutti i milanisti. Ogni sportivo rossonero - conclude la nota - oggi si stringe nell'abbraccio alla famiglia, alla quale rivolgiamo dal sito ufficiale le piu' sentite e sincere condoglianze".



La Juve: "Tutto il calcio è in lutto"

"La Juventus si unisce al cordoglio ed e' vicina alla famiglia dello sfortunato giocatore". E' il messaggio che il club bianconero ha pubblicato sul sito Internet non appena si e' diffusa la notizia della morte di Morosini. "Tutto il calcio italiano è in lutto per la scomparsa di Piermario Morosini", si legge ancora.



Il massaggiatore: "L'ho soccorso subito e speravo"

''Sono schizzato in campo perche' ho capito subito che la situazione era seria, grave. Non ho neanche atteso l'ok dell'arbitro: gli ho subito fatto il massaggio cardiaco e per un attimo ho avuto la sensazione si fosse ripreso, ma non c'e' stato niente da fare''. Così il massaggiatore del Pescara, Claudio D'Arcangelo, il primo a soccorrere Pier Mario Morosini. Il massaggiatore ha confermato che i soccorsi sono stati immediati, e che tutti volevano dare una mano, anche i giocatori del Pescara.



Il dolore del Vicenza: ci resterai nel cuore

Il Vicenza calcio, attraverso il suo sito internet, ricorda con commozione Piermario Morosini, giocatore che con la maglia biancorossa ha giocato per due campionati interi. ''Addio Piermario, resterai per sempre nei nostri cuori e in quelli di tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerti e di viverti'', si legge a nome di dirigenti, tecnici e giocatori. Questi ultimi, dopo la partita con il Gubbio, non se la sono sentita di salire in sala stampa, decidendo di non rilasciare dichiarazioni.



L'ex compagno di squadra Ranocchia: ragazzo splendido

''Un ragazzo splendido, non si meritava tutto questo'': con poche parole Andrea Ranocchia esprime da ex compagno, in Nazionale, la propria tristezza per la scomparsa di Piermario Morosini, con cui ha condiviso anche le stanze del ritiro. Il difensore nerazzurro ha appreso la notizia mentre si trovava in hotel a Udine, dove si sarebbe dovuta disputare la partita contro l'Udinese.