Pescara, spara alla badante dopo una lite, poi scende in garage e si toglie la vita

21:31

- Tragedia a Pescara, dove un uomo di 72 anni al culmine di una lite ha imbracciato un fucile e ha sparato alla badante, ferendola gravemente. L'uomo, quindi, è sceso in garage e con la stessa arma si è tolto la vita. La donna è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni. A quanto si apprende, tuttavia, non sarebbe in pericolo di vita.