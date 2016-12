foto Afp

- Un uomo di Teramo è stato arrestato dalla polizia postale e delle telecomunicazioni per aver adescato via internet diverse bambine tra gli 11 e i 14 anni in varie città d'Italia costringendole a riprendersi in foto e video osé tramite webcam. Il 33enne si fingeva un ragazzo di 15/16 anni e si conquistava la loro fiducia per poi avanzare le proprie richieste. In caso di reticenze minacciava le vittime di diffondere tutto quello che era sul loro pc.