foto LaPresse Correlati Tutto sul delitto Rea 12:16 - Sarà scontro fra periti domani, all'udienza nell'aula del tribunale di Teramo per il processo Rea. Parte civile, difesa e Procura presenteranno i loro quesiti peritali a proposito dell'omicidio di Melania Rea, che ruotano essenzialmente intorno all'accertamento dell'ora della morte di Melania, e a proposito della scena del crimine.

Unico imputato del processo è il marito della donna assassinata il 18 aprile, Salvatore Parolisi. L'avvocato di parte civile, Mauro Gionni, ha nominato tre epserti: lo staff che fa capo alla nota criminologa Roberta Bruzzone, il medico legale Francesco Introna, lo stesso che ha seguito il delitto di Elisa Claps, e Marina Baldi, biologa genetista.



In aula venerdì ci saranno sicuramente il fratello di Melania, Michele, e il papà Gennaro.



L'avvocato Gionni, che rappresenta le dieci parti civili, non anticipa i contenuti dei quesiti che porrà. "Posso solo dire che daremo il nostro contributo tecnico alla costruzione degli accertamenti", si limita a dire il legale dei Rea. I temi su cui si confronteranno riguardano essenzialmente gli strumenti utilizzati per il delitto della donna di Somma Vesuviana (Napoli), la scena del crimine e l'ora del decesso.