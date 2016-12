foto Ansa 18:20 - Si è consegnato ai carabinieri di Pomezia Yuri D'Angelo, il 29enne di Valle Castellana (Teramo) scomparso da due settimane con il figlioletto di tre anni. L'uomo aveva con sè anche il piccolo. I militari avevano effettuato una perquisizione nella casa di una sua parente ad Acquasanta. D'Angelo aveva fatto perdere le tracce dopo una sentenza del Tribunale per i minori che diponeva il rimpatrio del bambino in Grecia, dalla madre. - Si è consegnato ai carabinieri di Pomezia Yuri D'Angelo, il 29enne di Valle Castellana (Teramo) scomparso da due settimane con il figlioletto di tre anni. L'uomo aveva con sè anche il piccolo. I militari avevano effettuato una perquisizione nella casa di una sua parente ad Acquasanta. D'Angelo aveva fatto perdere le tracce dopo una sentenza del Tribunale per i minori che diponeva il rimpatrio del bambino in Grecia, dalla madre.

Le strade di Yuri D'Angelo, il ventinovenne di Valle Castellana scomparso una quindicina di giorni fa con il figlioletto di tre anni, e il piccolo si sono separate a Pomezia. Secondo quanto si e' appreso in ambienti investigativi, infatti, il bambino di tre anni è stato affidato alle assistenti sociali della Comunita' montana della Laga, che svolgono il servizio per il comune di Valle Castellana.



Sarà affidato alle cure di un Istituto di accoglienza gestito da sacerdoti a Giulianova, in attesa che venga presa una decisione sul suo destino. Se sarà riconsegnato subito alla madre lo deciderà lo stesso tribunale dei minorenni, al quale rispondono adesso i servizi sociali. Tenendo conto che sulla decisione di rimpatrio immediato in Grecia del bimbo pende un ricorso del padre, è possibile che trascorrerà qualche altro giorno prima di una soluzione del caso. Intanto Yuri D'Angelo è stato denunciato a piede libero, come da prassi, per sottrazione di minore.