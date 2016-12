foto LaPresse

- Una folla da stadio è accorsa al tribunale di Teramo per l'udienza in cui si deciderà per il rito abbreviato o per il processo immediato a Parolisi, accusato dell'omicidio della moglie Melania. A pronunciarsi in merito sarà il gup Marina Tommolini. Per evitare gli oltre 600 presenti il caporalmaggiore, trasportato su un cellulare della polizia penitenziaria, è passato da un percorso interrato raggiungendo una cella attigua all'aula dell'udienza.