Delitto Melania Rea, si decide per la richiesta del rito abbreviato per Salvatore Parolisi

Giorno cruciale per Salvatore Parolisi, il caporalmaggiore dell'esercito accusato di aver ucciso la moglie Melania Rea. Il gip di Teramo Marina Tommolini dovrà decidere se accogliere o meno la richiesta degli avvocati di Parolisi, che hanno chiesto di poter far giudicare il loro assistito con il rito abbreviato, condizionato però ad una nuova perizia medico legale su dinamica e morte di Melania Rea e all'escussione di due testimoni.

I legali del caporalmaggiore, Walter Biscotti e Nicodemo Gentile, hanno annunciato fin dal momento in cui hanno depositato la richiesta di rito abbreviato condizionato, che, nel caso in cui il giudice non concedesse la perizia e l'audizione dei testimoni, imboccheranno la strada del rito ordinario davanti a una Corte d'Assise.



Questo per dimostrare di non volere uno sconto di pena, che Parolisi avrebbe in caso di condanna con rito abbreviato, ma di volere "solo l'accertamento della verità".