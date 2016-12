Abusi su due 13enni, arrestato bidello

foto LaPresse Correlati Abusi su alunna, preside a giudizio

12:00

- Un uomo di 58 anni, sposato, che lavora come bidello in una scuola dell'area Vestina, nel Pescarese, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver abusato, nei locali dell'istituto scolastico, di due ragazzine di 13 anni. L'uomo avrebbe tentato di molestare anche una terza 13enne, senza però riuscirci per la resistenza opposta dalla ragazza. A far scattare le indagini è stata una segnalazione da parte del dirigente scolastico.