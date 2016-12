Delitto Rea, Parolisi chiede i domiciliari

foto LaPresse Correlati Tutto sull'omicidio di Melania 14:31 - Mentre sta aspettando la decisione del gip sulla concessione di giudizio abbreviato condizionato a una super-perizia, Salvatore Parolisi ha chiesto tramite i suoi legali di poter usufruire degli arresti domiciliari. Il caporalmaggiore, detenuto dal 19 luglio, è accusato dell'omicidio della moglie Melania Rea. Parolisi trascorrerebbe i domiciliari nella casa dei genitori, in Campania. - Mentre sta aspettando la decisione del gip sulla concessione di giudizio abbreviato condizionato a una super-perizia, Salvatore Parolisi ha chiesto tramite i suoi legali di poter usufruire degli arresti domiciliari. Il caporalmaggiore, detenuto dal 19 luglio, è accusato dell'omicidio della moglie Melania Rea. Parolisi trascorrerebbe i domiciliari nella casa dei genitori, in Campania.

Secondo quanto si apprende in ambienti giudiziari a Teramo, l'istanza è stata depositata alla cancelleria del gip del tribunale, Marina Tommolini, lo stesso che ha fissato al 12 marzo l'udienza per la trattazione della concessione del rito abbreviato: su questo punto si è in attesa del parere della procura di Teramo. Parolisi di recente è stato trasferito nella sezione protetti della casa circondariale teramana.