Stupro in discoteca a L'Aquila, libero militare

foto Ansa Correlati L'Aquila, 20enne stuprata 00:39 - E' libero il militare, originario della provincia di Avellino, lungamente interrogato ieri per il presunto stupro di una ragazza. L'inchiesta, allo stato, non ha indagati e la sua evoluzione è legata alle dichiarazioni che la giovane farà agli inquirenti. Il militare - da quanto emerso - prima ha negato e poi ha ammesso il rapporto sessuale sostenendo che la giovane era consenziente.

I carabinieri proporranno al questore dell'Aquila, competente in questa materia, un provvedimento per la chiusura della discoteca Guernica di Pizzoli dove nella notte tra sabato e domenica scorsa è avvenuto il presunto stupro. Sarà il questore a valutare la richiesta e a stabilire la durata dell'eventuale chiusura.



Il giovane militare era in compagnia di due colleghi, uno campano e l'altro aquilano, entrambi arruolati al 33esimo reggimento artiglieria Acqui. Gli ultimi due sono estranei alla vicenda.



Da fonti dell'esercito, emerge che i tre sono stati ascoltati come persone informate sui fatti e, dopo aver respinto ogni addebito, sono stati rilasciati. Ora sono in servizio e svolgono regolare attività. "I ragazzi erano usciti per una serata in discoteca, ora sono tornati in servizio non avendo avuto nessun provvedimento a loro carico. Appaiono tranquilli, speriamo che la vicenda, molto grave, venga chiarita al più presto", spiegano al 33esimo reggimento.



Aperta inchiesta contro ignoti

E' contro ignoti l'inchiesta aperta dalla Procura. Gli investigatori sono molto cauti e prima di adottare provvedimenti vogliono attendere i riscontri delle analisi tecniche e scientifiche, e la versione della studentessa ricoverata al reparto di ginecologia per le profonde ferite riportate soprattutto nella zona genitale.