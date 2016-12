Causano slavina,sciatori denunciati

18:50

- Sono stati denunciati per aver violato il divieto di fare fuori pista i due sciatori che questa mattina hanno provocato una slavina a Brecciara di Rocca di Cambio (L'Aquila). Uno dei due era stato travolto dalla neve e soccorso dalle squadre del Corpo forestale, mentre il suo compagno era riuscito a mettersi in salvo. Il Corpo forestale dello Stato ha sempre messo in guardia in questi giorni dall'alto rischio valanghe sul territorio.