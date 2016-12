Gelo, camionista morto in Abruzzo

12:17

- Un camionista di 68 anni è stato trovato senza vita nella cabina del suo mezzo fermo nell'Aquilano. Si ipotizza un malore. Altre tre le vittime più o meno direttamente legate al gelo. Un disperso in val Venosta, travolto da una valanga, un aziano morto in privincia di Campobasso e un extracomunitario trovato cadavere in un casolare nel Mantovano. Salgono così a 21 le vittime nelle ultime ore.