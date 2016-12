Neve, notte da incubo nell'Aquilano

13:28 - Notte da incubo ad Avezzano e nei centri dell'Aquilano per l'eccezionale nevicata che ha creato il totale blocco della circolazione e la chiusura di gran parte dei supermercati e dei negozi. La protezione civile e il Comune di Avezzano, con mezzi spartineve, sono intervenuti per soccorrere centinaia di persone per emergenze varie, tra cui una trentina di automobilisti rimasti bloccati sulla superstrada del Liri.