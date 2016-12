Ovindoli, morto un giovane sciatore

19:15

- Un ragazzo è morto su una pista da sci di Ovindoli (L'Aquila). Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti del posto fisso di polizia, Edoardo Sigismondi, 22 anni, di Roma, è finito contro un cannone da neve sulla pista "Settebello", a pochi metri dal termine della discesa. Nonostante il tempestivo arrivo dell'eliambulanza per il giovane non c'è stato nulla da fare. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria.