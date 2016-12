foto Getty 11:38 - Italo Ceci, commerciante 60enne noto per aver fatto parte tra gli anni '70 e '80 della Banda Battestini, è stato ucciso in centro a Pescara mentre chiudeva la sua attività di ferramenta. Ceci è stato ucciso a colpi di pistola da un uomo che lo ha sorpreso alle spalle ed è fuggito a piedi. Secondo i negozianti vicini, l'uomo si era riscattato completamente dal proprio passato, ed era una persona a modo e sempre disponibile. - Italo Ceci, commerciante 60enne noto per aver fatto parte tra gli anni '70 e '80 della Banda Battestini, è stato ucciso in centro a Pescara mentre chiudeva la sua attività di ferramenta. Ceci è stato ucciso a colpi di pistola da un uomo che lo ha sorpreso alle spalle ed è fuggito a piedi. Secondo i negozianti vicini, l'uomo si era riscattato completamente dal proprio passato, ed era una persona a modo e sempre disponibile.

L'uomo, originario di Sulmona (L'Aquila), da anni conduceva una vita regolare, lavorando insieme al cognato nel negozio di ferramenta davanti al quale è stato colpito a morte. Aveva fatto parte della "Banda Battestini" che, guidata da Rolando Battestini, abruzzese di Giulianova, imperversò tra la fine degli anni '70 e la meta' degli anni '80 in Abruzzo e nelle vicine Marche.

Durante una rapina in una farmacia in provincia di Chieti i banditi uccisero un passante. Nel corso di un colpo in una banca della provincia di Ascoli Piceno freddarono una guardia giurata. Nell'aprile 1988 la Corte di Appello dell'Aquila condannò Battestini e alcuni complici a pene variabili dai 30 anni a un anno e mezzo di carcere. Nel 1990 in Corte d'assise di Macerata, un processo contro la banda si concluse con la condanna di Battestini a 15 anni per omicidio volontario e a 16 mesi per tentata rapina a mano armata; nella stessa sede Italo Ceci fu condannato a 16 mesi per tentata rapina.

Battestini, conosciuto anche come il "Vallanzasca d'Abruzzo", morì suicida nel 1992 nel carcere di Campobasso, dove era detenuto per omicidio, rapine e altri reati. Le prove che avevano permesso di arrestare lui e complici furono fornite da alcuni "pentiti", tra i quali anche Italo Ceci.



Trovata l'auto del killer

E' stata ritrovata dalla polizia l'auto usata ieri sera dal killer di Italo Ceci. Si tratta di una Fiat Punto bordeaux rubata il 3 novembre a Montesilvano e sulla quale sono state apposte due targhe trafugate da un furgone messo in vendita in un autosalone di via Breviglieri. Il furto delle targhe non era ancora stato scoperto.



Ci sono dei testimoni

Intanto emergono altri dettagli sull'omicidio. Un testimone ha riferito di aver visto il killer subito dopo l'esplosione dei tre colpi che hanno ucciso Ceci: l'assassino sarebbe un uomo di oltre quarant'anni con la carnagione scura, non molto alto, tarchiato e con la pancia prominente e un cappello scuro in testa. Aveva una pistola in mano, forse un revolver, e la impugnava ancora quando e' risalito in macchina dopo aver sparato a Ceci ed e' scappato.



Le indagini

La squadra mobile ha effettuato perquisizioni, controlli e accertamenti con lo stub e ha ascoltato il cognato di Ceci, che lavorava con lui nel negozio 'Color quando', e il figlio adottivo di Ceci, Valerio. Sono stati acquisiti a casa appunti, documenti e il computer della vittima e si sta scandagliando la sua vita, presente e passata. Questa mattina e' in corso un nuovo sopralluogo e si attende l'affidamento dell'incarico per l'autopsia. Non sarebbero emersi elementi dalla visione delle immagini riprese dalle telecamere del parco di piazza Santa Caterina e di un hotel della zona.