Il gip del tribunale di Teramo, Giovanni de Rensis, ha accolto la richiesta di giudizio immediato di Salvatore Parolisi, presentata dal pool di magistrati che indaga sul delitto della moglie Melania Rea. Lo stesso giudice ha fissato per il 27 febbraio l'udienza dinanzi alla Corte d'Assise di Teramo per il processo. Parolisi, unico indagato e detenuto nel carcere di Teramo, risponderà di omicidio volontario pluriaggravato e vilipendio di cadavere.

I difensori di Parolisi potrebbero a questo punto chiedere il rito abbreviato: in questo caso, se l'istanza fosse accettata, il processo non sarebbe pubblico e si terrebbe di fronte al gup e, in caso di condanna, Parolisi avrebbe uno sconto di un terzo della pena.



Soddisfazione della famiglia Rea

Il legale della famiglia Rea, Mauro Gionni, ha espresso "soddisfazione" per la decisione del gip di Teramo. Secondo l'avvocato entro quattro mesi si dovrebbe avere la sentenza.