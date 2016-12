foto LaPresse

14:28

- Dopo nove mesi di indagini, la procura di Teramo ha chiuso l'inchiesta sull'omicidio di Melania Rea e chiesto il giudizio immediato per Salvatore Parolisi. Lo rivela il quotidiano "Il Centro". L'accusa a carico del caporal maggiore, unico imputato, è di omicidio pluriaggravato e vilipendio di cadavere. Per gli inquirenti non ci sarebbero complici per il delitto del bosco di Ripe di Civitella, né oscuri retroscena legati alla caserma di Ascoli Piceno.