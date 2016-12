Niente incontro tra Parolisi e la figlia

foto Ansa Correlati Il giallo di Melania 17:25 - Salvatore Parolisi avrebbe dovuto vedere oggi la figlia Vittoria. Ma l'incontro è stato rinviato a data da destinarsi, in base alla decisione del tribunale dei minorenni, che ha così accolto l'istanza degli avvocati della famiglia Rea. Gli avvocati di Parolisi erano riusciti in un primo momento a farsi concedere un appuntamento tra Parolisi e la figlia. Da quando il marito di Melania è in carcere, non ha più visto la bambina. - Salvatore Parolisi avrebbe dovuto vedere oggi la figlia Vittoria. Ma l'incontro è stato rinviato a data da destinarsi, in base alla decisione del tribunale dei minorenni, che ha così accolto l'istanza degli avvocati della famiglia Rea. Gli avvocati di Parolisi erano riusciti in un primo momento a farsi concedere un appuntamento tra Parolisi e la figlia. Da quando il marito di Melania è in carcere, non ha più visto la bambina.

Gli avvocati della famiglia Rea, Marco Capone e Mauro Gionni, hanno auspicato tuttavia che l'incontro si svolga il più vicino possibile a Somma Vesuviana, nel Napoletano, e in condizioni che consentano alla bambina di non rimanere traumatizzata.



I legali hanno espresso soddisfazione per la decisione del tribunale. "Sono prevalsi il buon senso e la sensibilità - hanno spiegato - . La bambina e la nonna certamente non erano nelle condizioni di poter affrontare un colloquio così difficile e impegnativo. Salvatore Parolisi può senz'altro lasciare il carcere per incontrare la figlia. D'altronde lo ha già fatto quando si è trattato di venire giù in occasione dell'udienza presso il tribunale dei minorenni per l'affidamento della piccola ai nonni materni".