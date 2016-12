Lite a Capodanno, ferito romeno

08:53

- Un cittadino romeno residente a L'Aquila ha perso la falange di un dito della mano sinistra e ha riportato diverse contusioni al volto al culmine di una lite sfociata per futili motivi la notte di Capodanno. L'uomo, nella cui abitazione era in corso una festa, è stato aggredito da un connazionale, E.G., 50 anni, poi arrestato per lesioni personali e minaccia aggravati.