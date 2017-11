Ancora maltempo al centrosud, allerta rossa in Abruzzo

Temporali e venti forti continuano al centrosud e in Abruzzo è scattata l'allerta rossa, emanata dalla Protezione civile per le piogge intense attese soprattutto sui bacini del Pescara e dei diue fiumi Tordino e Vomano. La perturbazione che sta colpendo gran parte della nostra penisola porterà violente precipitazioni almeno fino a mercoledì anche in Emilia Romagna, sull'Appennino di Rieti nel Lazio e anche su Basilicata, Calabria, Molise e Puglia.