Aerei acrobatici, scontro in volo Abruzzo, morto uno dei due piloti

Difficile il recupero del cadavere - Erano poche le speranze di trovare in vita il pilota dell'aereo che si è inabissato dopo aver perso un'ala nello scontro. Il pilota dell'altro aereo che ha effettuato l'ammaraggio avrebbe potuto provare ad atterrare sulla spiaggia, ma non l'avrebbe fatto per non mettere in pericolo i numerosi spettatori. Recuperato, è stato trasportato in ospedale a Teramo, in condizioni non gravi. Sono difficili invece le operazioni per il recupero del pilota morto. Il corpo è stato filmato dai Vigili del Fuoco all'interno della carlinga. Le operazioni sono ostacolate dal fatto che l'aereo è capovolto sul fondale. La vittima è Marco Ricci, di Siena.



Aperta inchiesta, avviso per pilota salvo - Il sostituto procuratore di Teramo, Stefano Giovagnoni, ha aperto un'inchiesta. Il pilota che si è salvato, Luigi Wilmo Franceschetti, 43 anni di Brescia, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo. Il corpo della vittima, Marco Ricci, di Siena, 47 anni, verrà trasferito all'ospedale di Giulianova per l'autopsia. Incaricato il medico legale Antonio Tombolini di Macerata. In arrivo un funzionario Enac.