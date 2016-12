Abusi per permessi soggiorno: preso

Un agente di polizia di Lanciano, in provincia di Chieti, è stato arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di violenza sessuale e concussione. In almeno due occasioni l'uomo, responsabile dell'ufficio amministrativo che si occupa dei permessi di soggiorno, avrebbe costretto una donna sudamericana ad avere rapporti con lui in cambio del rilascio del documento. La Procura prosegue le indagini per accertare l'esistenza di eventuali casi analoghi.