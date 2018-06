Abruzzo, ondata di maltempo: Lanciano allagata dopo nubifragio

E' emergenza in Abruzzo per un'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla regione. Colpita in particolare la zona del Chietino e della città di Lanciano. Molte strade della città sono state invase dall'acqua, che in alcune zone ha superato il metro di altezza. Tutti i tombini sono saltati e le strade sono impraticabili, allagati pian terreni, garage e attività commerciali.