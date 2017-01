Abruzzo, frazione senza luce da otto giorni: "Siamo nel Medioevo, aiuto"

E' "pazzesca" per stessa ammissione dei residenti la situazione in cui sono piombate otto famiglie di Giulianova (Teramo), con bambini, disabili e anziani, senza luce e senza riscaldamento da domenica 15 gennaio. "In casa ci sono sei gradi, siamo nel Medioevo, aiutateci", è l'appello lanciato in diretta Tv a "Dentro i fatti" di Tgcom24 da Monia Marini, residente in Traversa Moruzzi, nel comune giuliese, con in casa sei gradi di temperatura e una madre di 84 anni che non si può staccare dal camino. "Altri hanno portato gli anziani al pronto soccorso per farli stare al caldo, da giovedì aspettiamo un generatore che non arriva mai, chi può prestarcelo?". E punta il dito contro Comune, autorità, Enel che non danno risposte.