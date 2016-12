14:55 - Un ultraleggero partito domenica mattina dall'aviosuperficie di Caserta si è incendiato durante l'atterraggio nel campo volo in località Incoronata di Vasto, in provincia di Chieti. Le due persone a bordo, due giovani campani, sono riuscite a uscire in tempo dal velivolo riportando lievi ferite giudicate guaribili in pochi giorni.