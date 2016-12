L'Aquila, in 12mila alla fiaccolata

07:47 - Oltre 12mila persone in marcia per le vittime del sisma. Così, con una fiaccolata, L'Aquila e l'Abruzzo ricordano il terremoto che sconvolse quella zona cinque anni fa, mietendo 309 vittime. Viva la commozione alla sosta davanti a uno dei luoghi-simbolo del sisma, la Casa dello Studente. Sotto il crollo rimasero le vite di otto giovani. L'evento si è concluso poco dopo le 3 e 32, ora della tragedia, con i 309 rintocchi alla memoria.

"Rimane lo stesso lutto e lo stesso dolore. In questi giorni ci ricordiamo dei volti che ci hanno lasciati", ha detto il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente.



A sfilare tra la gente il sottosegretario all'Economia, l'abruzzese Giovanni Legnini, per il quale il ministro ha firmato la delega alla ricostruzione. "E' un fatto che la ricostruzione pesante sia partita e sono sicuro che non si fermerà. Gli aquilani - ha detto - sono sicuramente piu' fiduciosi. La rabbia e la delusione stanno lasciando spazio alla speranza. Ma questa - ha precisato - è la notte della memoria e del dolore". Presente il governatore uscente della Regione, Gianni Chiodi.